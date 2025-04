Никарагуа отозвала из МУС свою просьбу о присоединении к иску против Израиля

В четверг, 3 апреля, правительство Никарагуа уведомило Международный суд в Гааге о том, что отзывает свою просьбу о присоединении к иску ЮАР против Израиля. Об этом сообщается в пресс-релизе МУС.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал это решение и призвал "другие сбившиеся с пути страны" последовать примеру Никарагуа.

PRESS RELEASE: on 1 April 2025, Nicaragua informed the #ICJ that it had decided to withdraw the its Application for permission to intervene submitted in the case #SouthAfrica v. #Israel. https://t.co/c1sGSUgvE4 pic.twitter.com/xj5Xv8kXln