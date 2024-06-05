Правительство утвердило позволение ЦАХАЛу призвать до 350 тысяч резервистов

В связи с эскалацией на севере и продолжением активных боевых действий в секторе Газы правительство утвердило решение, позволяющее ЦАХАЛу увеличить квоту призываемых резервистов с 300 тысяч до 350 тысяч человек.

Повышение квоты позволит продолжить службу действующим резервистам, без которых невозможно обойтись. Данное решение позволит командиру оперативного отдела ЦАХАЛа и командиру отдела кадров призывать резервистов на службу до 31 августа.