Полиция сообщила о 18 задержанных во время Марша с флагами в Иерусалиме

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в Иерусалиме, где этим вечером проходит Марш с флагами, с утра и до 19:30 были задержаны 18 человек.

Они подозреваются в причастности к нескольким случаям насилия в Старом городе, хранении холодного оружия, угрозах в адрес полицейских, нарушении общественного порядка.

Ранее полиция сообщала о задержании пятерых участников Марша с флагами в возрасте около 16 лет по подозрению в нападении на журналистов около Шхемских ворот Старого города.

В данный момент в мемориале "Гиват а-Тахмошет" проходит государственная церемония по случаю Дня Иерусалима, на которой выступил президент Израиля Ицхак Герцог, который заявил: "Иерусалим – наша столица, Израиль – наша страна и другой у нас нет". Президент также обратился к международному сообществу: "Израиль на протяжении нескольких месяцев подвергается атакам "Хизбаллы", что является вопиющим нарушением всех международных соглашений и резолюций. Мир должен проснуться и осознать, что у Израиля нет иного выбора, кроме как защищать своих граждан. Не удивляйтесь, когда он сделает решительно и твердо, не предъявляйте претензий, когда ситуация выйдет из-под контроля".

В Маше с флагами принимают участие десятки тысяч людей. Для обеспечения правопорядка и безопасности во время его проведения привлечены 3 тысячи сотрудников полиции.