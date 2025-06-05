На въезде в Бней-Брак проходит акция протеста "харедим" против призыва в армию
время публикации: 05 июня 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 19:04
Акция протеста против призыва ультрарелигиозной молодежи в армию проходит на 4-м шоссе, на въезде в Бней-Брак. Шоссе перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.
Демонстранты установили на площади унитаз, в который бросают листовки. Эта инсталляция является отсылкой к словам бывшего главного раввина Израиля и духовного лидера партии ШАС Ицхака Йосефа о том, что повестки из армии следует рвать и смывать в унитазе.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что полиция объявила эту акцию протеста незаконной и готовится применить силу для ее разгона.
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