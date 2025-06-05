"Кан-11": идею вооружения членов банд в Газе продвигал глава ШАБАКа

После получения разрешения от военной цензуры радиостанция "Кан Бет" сообщила новые подробности, касающиеся вооружения Израилем преступных группировок в секторе Газы.

По данным корреспондента "Кан" Сулеймана Масаудэ, идею продвигал ШАБАК при поддержке ЦАХАЛа. Окончательное решение было принято на личной встрече Биньямина Нетаниягу с Роненом Баром, покидающим в этом месяце пост главы ШАБАКа. Об этом решении было известно министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику Генштаба Эялю Замиру.

В четверг, 5 июня, бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил в эфире радиостанции "Кан Бет", что Израиль поставляет оружие боевым формированиям в Газе. По словам Либермана, речь идет о боевиках, поддерживающих идеологию "Исламского государства".

"По распоряжению премьер-министра Израиль поставляет оружие криминальным авторитетам в Газе. Эти люди исповедуют идеологию "Исламского государства". Насколько я понимаю, это решение не прошло утверждения военно-политическим кабинетом", – заявил Либерман.

По словам лидера НДИ, глава ШАБАКа был в курсе дела. "Я не знаю, в какой степени начальник генерального штаба был посвящен в происходящее", – добавил Либерман.

В ШАБАКе отказались как бы то ни было комментировать эти слова бывшего министра обороны.

Из канцелярии премьер-министра передали: "Израиль действует различными путями, используя различные средства для достижения победы над ХАМАСом. Эти действия предпринимаются по рекомендации всех глав оборонных структур".