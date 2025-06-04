Процесс запущен – выборы. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Главная тема этого выпуска – коалиционный кризис, который, по всеобщему мнению, является наиболее серьезным с момента основания этого правительства.

Израильская политика снова оказалась в центре противостояния между желанием сохранить поддержку ультраортодоксальных партий и растущим давлением со стороны светских избирателей. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стоит перед непростым выбором: как угодить своим избирателям, не потеряв при этом поддержку внутри коалиции. Особенно остро вопрос встал после слухов о возможной отставке Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне, что вызвало жесткую реакцию министров и депутатов, выступающих за закон о призыве.

Ситуация усложняется тем, что ультраортодоксальный сектор требует закона о призыве в выгодной для себя форме, в то время как армия настаивает на своей редакции документа. Политический баланс оказался под угрозой, и даже в "Ликуде" начались разногласия, а Нетаниягу вынужден лавировать между давлением фракций и собственной репутацией.

Внутри коалиции назревает серьезный раскол, который может привести к роспуску Кнессета уже в июле этого года. Если этого не произойдет, выборы могут быть перенесены на ноябрь 2025-го или на весну 2026-го, но пока политическая система с трудом удерживает равновесие.

Сумеет ли Нетаниягу удержать коалицию и одновременно сохранить поддержку ключевых групп влияния? Или этот кризис станет началом конца для его политического будущего? Все ответы – в нашем новом видео!

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".