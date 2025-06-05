Долги, кража электричества, жестокое обращение с животными: преступления семьи в Калансуа

Сотрудники полиции Центрального округа привлекли представителей ряда других ведомств к проведению комплексной операции в семейном поместье в Калансуа в рамках обеспечения правопорядка в арабском секторе. В частности, в операции участвовали представители Налогового управления, Управления природы и парков, министерства сельского хозяйства, Электрической компании.

Владелец поместья подозревается в масштабной краже электричества, в налоговых нарушениях, в невыполнении постановления суда о выплате 50 тысяч шекелей, а также в жестоком обращении с животными.

У него были изъяты две собаки, которых передали в ветеринарный центр для проверок и лечения, а также дикая хищная птица – канюк, которую незаконно удерживали в ненадлежащих условиях. Птица была конфискована и доставлена в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари". Дополнительно инспектор Управления природы и парков выписал штраф владельцу поместья на 2000 шекелей за загрязнение окружающей среды.

Работники Электрической компании обнаружили незаконное подключение к электросети, позволявшее владельцу поместья потреблять электричество бесплатно. "Хеврат Хашмаль" проведет процедуру подсчета ущерба, после чего выставит нарушителю счет.