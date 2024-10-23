"Социальные лузеры" в сетях иранских спецслужб. Интервью со следователем "Лаав-433"

Арест семерых израильтян из Хайфы и других населенных пунктов севера Израиля по подозрению в шпионаже на Иран во время войны стал не первым делом о сотрудничестве с иранской разведкой, в котором замешаны русскоязычные израильтяне. Надеяться, что это дело станет последним, не приходится. Каким образом репатрианты, многие годы живущие в Израиле, а также коренные израильтяне, попадают на удочку иранских спецслужб? Как выглядит "среднестатистический платный помощник Ирана", и можно ли уже говорить о статистически оправданных психологических портретах? Что грозит этим людям? На эти и многие другие вопросы ответил старший следователь управления "Лаав-433" полиции Израиля Вадим Кунин – член следственной группы, которая ведет расследование против группы, работавшей по заданию Ирана в течение двух лет.

Беседовала Елена Пепел.

Шпионаж против Израиля, еще и во время войны – это крайне серьезно. Такими расследованиями занимается полиция, или речь идет о совместной работе разных служб безопасности?

Оперативная работа проводилась Общей службой безопасности (ШАБАК), на стадии расследования к ним подключилось национальное управление "Лаав-433" и подразделение по борьбе с международной преступностью ЯХБАЛ, которое я имею честь представлять.

Прежде всего я задам вопрос, который волнует многих. Группа из семи человек, в которую входили выходцы из Азербайджана, – это русскоязычные израильтяне?

Да, конечно. В ней были выходцы не только из Азербайджана, но и выходцы из других республик бывшего Советского Союза, в частности, из Белоруссии, были и те, кто родился уже в Израиле, но действительно, все они либо сами выходцы из бывшего СССР, либо происходят из семей выходцев из бывшего СССР. Все русскоязычные. В этом конкретном случае речь идет о людях, которые репатриировались достаточно давно: Азиз Нисанов, который был руководителем этой группы и, собственно, создал ее, поскольку он первым был завербован иранскими спецслужбами, приехал в Израиль больше 30 лет назад.

Как на них вышли иранские агенты?

Система одна и та же: они выходят на людей через социальные сети – Telegram и другие. Они предлагают выполнять за деньги различные мелкие поручения: сфотографировать некий объект – дом, здание, нарисовать в публичном месте граффити, критикующее премьер-министра Израиля или израильское правительство. Затем поручения переходят на более высокий уровень, задания становятся более ответственными и более серьезными.

На каком этапе человек догадывается, что он работает на иранскую разведку?

Это довольно субъективный момент, зависит от интеллекта человека, от его уровня, от того, как именно его вербуют и так далее. Но в данном случае все участники этой группы знали, что они работают на иранскую разведку.

По вашему мнению, есть в Израиле еще подобные группы?

Из собственного опыта могу сказать, что такие группы существуют, и мы работаем над тем, чтобы их выявить, арестовать, допросить, и чтобы эти люди предстали перед израильским судом. Выявление таких групп или отдельных подозреваемых происходит на разных стадиях: где-то на первоначальной стадии вербовки этих людей, где-то, как в случае с группой Нисанова, которая уже работала на иранскую разведку два года, следственная работа начала проводиться несколько месяцев назад.

Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы обратиться к вашим читателям с очень серьезным предостережением. Мы встречаем в русскоязычном сегменте интернета ошибочные комментарии: пишут, что задержанные получат какие-то небольшие сроки, что это якобы не считается в Израиле очень серьезным преступлением. Хочу сказать, что это не так. Не забывайте, что мы находимся в состоянии войны, а в условиях войны любой контакт с представителями спецслужб любого государства, а тем более, государства, враждебного Израилю, рассматривается как очень тяжкое уголовное преступление. Судить этих людей будут по законам военного времени, по закону страны, которая находится в состоянии войны и которая ведет войну на нескольких фронтах. Это усугубляет их действия, и соответственно, существенно утяжеляет их наказание.

Предположим, человек недавно попался на предложение о "работе" и начал выполнять задания, например, он что-то перевез и передал. И теперь он подозревает, что дело может быть нечисто. Что он должен делать?

Я бы хотел обратиться к этим людям, в случае, если они читают эти строки. Я призываю их прийти в любое отделение израильской полиции или приехать в национальное управление полиции по расследованию международных преступлений ЯХБАЛ по адресу ул. Песах Лев 1, промышленная зона Лода, войти в контакт с представителями израильской полиции и чистосердечно рассказать: кто им это поручил, что они успели сделать, и тогда они смогут облегчить свою участь. Уверяю вас, не стоит глубоко залезать в этот кошмар: разоблачение будет однозначно, и наказание будет очень суровым. Очень легко сломать свою жизнь. Особенно это относится к тем, кто приехал в Израиль относительно недавно, кто еще не знает языка, плохо понимают израильские реалии, и считают, что они приехали, наломали дров, и уедут с концами, – ничего подобного. Все они будут арестованы, все предстанут перед судом и все получат серьезные наказания. В Израиле очень эффективные спецслужбы, очень эффективная полиция – именно в плане борьбы с иностранной вражеской агентурой, которая находится в нашей воюющей стране.

Вы упоминали недавно приехавших репатриантов, которые недостаточно владеют ивритом. Есть ли в полиции русскоязычные сотрудники, которые могут поговорить с ними, проверить, что с ними произошло?

Однозначно. Любая информация такого рода, любая подозрительная информация в соцсетях – особенно это касается молодежи, тех, кто недавно приехал в Израиль, тех, кто не знает израильских реалий, не знает языка, не знает израильского менталитета – в израильской полиции, в частности, в нашем подразделении "Лаав-433", есть русскоязычные сотрудники, которые помогут, объяснят, помогут предотвратить скатывание в преступную деятельность, которая заканчивается попросту сломанной жизнью. Жаль молодых, которые в поисках легких денег и каких-то первоначально очень легких поручений, за которые платят неплохие в их понимании суммы, скатываются на путь очень серьезного преступления, которое в дальнейшем сломает их жизнь и жизни их семей.

На днях министр внутренних дел Моше Арбель сказал, что он отдал распоряжение проверить возможность лишить этих людей гражданства.

Да, этот вариант сейчас проверяется с точки зрения израильского законодательства. Вполне возможно, что такой закон будет принят. Но, опять же, я подчеркиваю: если даже это случится, и такой закон будет принят, люди, которые арестованы или будут арестованы в связи с такими серьезными преступлениями, как работа на спецслужбы вражеского государства, прежде чем лишатся гражданства, будут отбывать очень большие сроки в израильских тюрьмах. А уже потом, через 10-15 лет, когда они выйдут из тюрьмы, их вышлют из страны.

Мы часто видим в популярных группах и сообществах в социальных сетях обращения от непонятных пользователей с обещанием быстрого и легкого заработка – как правило, без объяснений о том, какую работу придется выполнять. Недавно в Telegram в комментариях канала "Социальная и информационная помощь" появилось сообщение "Кому нужна работа?" от пользователя Mari Hossi, иранского агента, фигурировавшего в деле Владислава Викторсона – также русскоязычного израильтянина, обвиняемого в работе на разведку Ирана. Владелец канала обратилась в полицию. Действительно ли модератор должен сообщать в полицию о таких комментариях?

Молодец, правильно сделала. Да, очень важно сообщать об этом – не только модераторам, но и тем, кто увидел комментарий и заподозрил что-то. Еще очень часто бывают предложения, которые исходят якобы от политических активистов левого или правого характера, это не имеет значения. В связи с ситуацией в стране, с постоянными демонстрациями, с напряженной политической обстановкой обращения могут исходить якобы от какого-то политического активиста или якобы от какого-то иностранного журналиста, как правило, левого толка. Они обращаются к пользователям под личиной политических активистов или журналистов и предлагают предоставить какую-то информацию, скажем, для какой-то американской газеты или журнала. Если такого рода предложения будут поступать, надо сразу обращаться в полицию. Допустим, модератор увидел в группе, как какой-то якобы журналист из Канады по имени Али обращается с просьбой к членам этой группы, зная, что они придерживаются, скажем, левых политических взглядов – что, естественно, совершенно не преступно, в нашей стране это абсолютно нормально, – но при этом он просит нарисовать граффити, разбросать листовки, осуждающие правительство, надо сразу обращаться по этому поводу в полицию. Как правило, первоначально они выступают под личиной такого рода людей: какого-то анонимного якобы израильского политического активиста, иностранного журналиста пропалестинского из Канады или Америки. Вначале идут такие просьбы вполне невинного характера, и за каждую такую просьбу этот человек платит деньги.

Существуют ли "группы риска" – люди, которые с большей вероятностью могут поддаться на манипуляции иранских агентов и стать, по сути, шпионами Ирана в Израиле?

В такую ситуацию, как правило, попадают люди, которые или недавно приехали в страну, или же приехали давно, но не смогли социально адаптироваться в Израиле, которые занимаются тяжелой физической работой, которые не удовлетворены своей жизнью, недовольны своим положением в этой стране. Они легко попадаются на удочку, потому что им платят некие суммы, которые переводятся, как правило, в криптовалюте, и стремление к легким деньгам приводит к такому результату. Зачем напрягаться, работая на стройке или сторожем по 30 часов, когда можно сфотографировать какой-то объект стратегического или военного назначения и получить за это определенную сумму в долларах.

И бывают случаи, когда человек, который попался сам, приводит еще и своих друзей?

Естественно, так это и происходит. Вот этот случай в Хайфе – этот человек первый пошел на контакт с представителями иранской разведки, со своим будущим куратором, а затем привлек в эту группу своих земляков и просто знакомых русскоязычных жителей Хайфы, родственников и так далее.

И никто из них не спохватился?

В ходе следствия некоторые из них говорили, что когда они поняли, что имеют дело с иранской разведкой, появился некий страх, появилось желание уйти, но в итоге они продолжали работать, продолжали действовать, продолжали получать деньги.

И никто из них не обратился в полицию?

Никто, нет.

Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что речь идет не об обычном израильском пользователе, а об иранских агентах? В предыдущих делах мы слышали о пользователях под женскими именами, "ANNA-ELENA", например.

Зачастую они выступают под мусульманскими именами, под европейскими именами. Но дело не в именах – имена могут быть какими угодно. Надо обращать внимание, прежде всего, не на имя, а на содержание просьбы, как я уже говорил выше. По содержанию просьбы можно понять, что тебя завлекают, говоря трафаретным языком, "в шпионские сети". В самом начале просьбы простые – нарисовать граффити, например, "Нетаниягу = Гитлер". Сфотографировать демонстрацию на Дерех Бегин напротив генерального штаба ЦАХАЛа в разных ракурсах, людей, которые на этой демонстрации появляются. Первоначально просьбы такого рода, вполне невинного, можно сказать, характера, законные. Они выступают зачастую как некие политические функционеры якобы для создания "объективной картины о политической ситуации в Израиле для западных СМИ".

На фоне всех этих шпионских скандалов порой приходится слышать обвинения даже такого толка: мол, демонстрации протеста якобы как-то связаны с Ираном. Что бы можете сказать по этому поводу?

Нет, этого нет, конечно, абсолютно никакой индикации, и никто не обвиняет людей, которые выходят на демонстрации, что они "агенты Ирана". У каждого свои причины – и политические взгляды, и родственники в заложниках, этих людей вообще нельзя никак обвинять. И демонстрации, и другие элементы политического протеста вполне легитимны, мы живем в демократической стране, и это все совершенно нормально. То, что иранская разведка пользуется такого рода политической ситуацией и выступает под личиной каких-либо политических функционеров – ну, это их работа, на то они и разведка. У каждого агента, который вербует того или иного человека, первоначально есть некая легенда, уже потом он раскрывается.

Из разрешенной к публикации информации о группе "помощников Ирана" из Хайфы нам известно, что они фотографировали, среди прочего, места попадания ракет во время апрельской массированной атаки. Получается, они фактически помогали "скорректировать наведение"?

Ну, давайте все же не будем выносить обвинения, это решит суд. Давайте скажем так: они способствовали действиям врага. Мы не будем говорить, что из-за того, что они фотографировали, погибали люди. Но то, что они получали задания фотографировать некие объекты, пострадавшие от обстрелов – это доказано следствием, и это будет уликой на суде.

Сложно не заметить, что разоблачение таких случаев в последнее время происходит буквально одно за другим.

К сожалению, да. Есть и коренные израильтяне, которые в этом замешаны, не только русскоязычные. Существует достаточно большое количество людей в Израиле, которые не смогли нормально устроиться в этой жизни, которые не могут выбраться из эмигрантского гетто, варятся в этом гетто, не смогли интегрироваться в израильское общество, которые не стали израильтянами – и не важно, сколько лет они живут в Израиле, которые не смогли привить ни себе, ни своим детям ценности этой страны, которые далеки от истории Израиля, от истории народа Израиля. Случаи разные, но в целом люди, которые попадают в сеть иранской разведки – это люди именно такие, среди них нет нормативных, благополучных людей, которые приехали сюда, выучили язык, овладели новой профессией или подтвердили старую, которые интегрировались в израильское общество и хорошо себя в нем ощущают, у которых дети уже израильтяне. Напротив, завербованные иранской разведкой – это всё люди, которых можно назвать "социальные лузеры, социальные неудачники". И при отсутствии некой идеологической мотивации это толкает их на путь получения легких денег и дальнейшей очень печальной участи. Это ведь пятно и на их семьи, и на их детей, это ломает жизнь не только им, но и их близким.

Их всё чаще находят и разоблачают, как мы видим в последнее время.

Однозначно. Находят, разоблачают, будут находить и разоблачать. Никто не уйдет от ответственности. И пусть никто не думает, что он сможет тут совершить некое преступление и уехать из страны. Мы сможем найти этих людей и за пределами Израиля, существует договор о выдаче такого рода преступников, и мы выдаем преступников, которые бежали в нашу страну, и другие страны выдают преступников, бежавших из Израиля. Поэтому наказание будет неотвратимым и неизбежным.