На площади Рабина в Тель-Авиве состоялся антиправительственный митинг

Тысячи израильтян приняли участие в антиправительственном митинге, проходящем на площади Рабина в Тель-Авиве третью неделю подряд. Митинг проходил под лозунгом: "Да – еврейскому и демократическому государству, нет – расистскому каханизму".

Шикма Бреслер, выступая перед собравшимися, заявила, что нынешнее правительство действует вопреки решениям Верховного суда, попирает закон и пытается незаконными методами отстранить юридического советника правительства. Она обратилась к собравшимся: "Не бойтесь, не склоняйте головы перед теми, кто вас пытается запугать. Мы – подавляющее большинство граждан Израиля – стоим рядом с вами и за вами".

После окончания митинга часть его участников направились к площади перед театром "Габима".

Отметим, что в это же время в Иерусалиме проходил митинг в поддержку правительства и против "произвола судебной власти".