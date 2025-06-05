x
05 июня 2025
|
последняя новость: 22:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2025
|
05 июня 2025
|
последняя новость: 22:40
05 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На площади Рабина в Тель-Авиве состоялся антиправительственный митинг

Акции протеста
время публикации: 05 июня 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 21:36
На площади Рабина в Тель-Авиве состоялся антиправительственный митинг
Avshalom Sassoni/Flash90

Тысячи израильтян приняли участие в антиправительственном митинге, проходящем на площади Рабина в Тель-Авиве третью неделю подряд. Митинг проходил под лозунгом: "Да – еврейскому и демократическому государству, нет – расистскому каханизму".

Шикма Бреслер, выступая перед собравшимися, заявила, что нынешнее правительство действует вопреки решениям Верховного суда, попирает закон и пытается незаконными методами отстранить юридического советника правительства. Она обратилась к собравшимся: "Не бойтесь, не склоняйте головы перед теми, кто вас пытается запугать. Мы – подавляющее большинство граждан Израиля – стоим рядом с вами и за вами".

После окончания митинга часть его участников направились к площади перед театром "Габима".

Отметим, что в это же время в Иерусалиме проходил митинг в поддержку правительства и против "произвола судебной власти".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2025

Ярив Левин на "правом митинге" пообещал реализовать юридическую реформу полностью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2025

В Иерусалиме проходит многотысячный "правый митинг"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2025

Столкновения между полицией и участниками Парада гордости в Иерусалиме