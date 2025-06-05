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Израиль

В Иерусалиме проходит многотысячный "правый митинг"

Правительство
Юридическая реформа
Акции протеста
время публикации: 05 июня 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 19:53
В Иерусалиме проходит многотысячный "правый митинг"
Arie Leib Abrams/Flash90

В Иерусалиме, возле здания Верховного суда, проходит многотысячный митинг под лозунгом "Они не отменят результаты выбора народа", где под "они" подразумевается судебная система.

Организаторы заявили, что митинг проводится против вмешательства Верховного суда, юридического советника правительства и судебной системы в решения правительства. Среди организаторов этого мероприятия форум семей, близкие которых погибли в ходе боев в секторе Газы, форумы "Дин ве-Цедек", "Ткума", "Им тирцу" и другие общественные объединения.

Ожидается, что на трибуну поднимутся министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр образования Йоав Киш, депутат Кнессета Симха Ротман.

Отметим, что в это же время в Иерусалиме проходит Парад гордости, в котором, по оценкам СМИ, участвуют более пяти тысяч человек.

Израиль
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