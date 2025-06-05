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Израиль

Ярив Левин на "правом митинге" пообещал реализовать юридическую реформу полностью

Верховный суд/БАГАЦ
Юридическая реформа
Ярив Левин
время публикации: 05 июня 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 21:10
Ярив Левин на "правом митинге" пообещал реализовать юридическую реформу полностью
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин, выступая на многотысячном "правом митинге" возле здания Верховного суда в Иерусалиме, пообещал "выполнить волю народа".

"Мы выполним волю народа. Народ требует юридической реформы – юридическая реформа будет реализована полностью! – заявил он в своем выступлении перед собравшимися. – Вы слышите нас, там, в БАГАЦе? Вам нас не остановить".

Напомним, митинг проходит под лозунгом "Они не отменят результаты выбора народа". Организаторы заявили, что митинг проводится против вмешательства Верховного суда, юридического советника правительства и судебной системы в решения правительства.

Среди организаторов этого мероприятия форум семей, близкие которых погибли в ходе боев в секторе Газы, форумы "Дин ве-Цедек", "Ткума", "Им тирцу" и другие общественные объединения.

Израиль
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