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Израиль

В "Бен-Гурионе" задержан учащийся йешивы, уклонившийся от службы в армии

Полиция
Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 17:27
В "Бен-Гурионе" задержан учащийся йешивы, уклонившийся от службы в армии
Avi Dishi/Flash90

В среду, 5 марта, военная полиция задержала в международном аэропорту "Бен-Гурион" учащегося йешивы, который пытался вылететь в Будапешт после того, как не явился по повестке на армейский призывной пункт.

Имя задержанного не сообщается.

В конце прошлой недели военная полиция провела рейд в ультрарелигиозном районе Ашдода, разыскивая нескольких ешиботников-уклонистов, не прибывших по повестке на призывной пункт.

Израиль
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