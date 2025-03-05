В "Бен-Гурионе" задержан учащийся йешивы, уклонившийся от службы в армии

В среду, 5 марта, военная полиция задержала в международном аэропорту "Бен-Гурион" учащегося йешивы, который пытался вылететь в Будапешт после того, как не явился по повестке на армейский призывной пункт.

Имя задержанного не сообщается.

В конце прошлой недели военная полиция провела рейд в ультрарелигиозном районе Ашдода, разыскивая нескольких ешиботников-уклонистов, не прибывших по повестке на призывной пункт.