Военная полиция провела рейд в ультраортодоксальном районе Ашдода

Военная полиция ("миштара цваит") провела в конце минувшей недели рейд в ультрарелигиозном районе Ашдода, разыскивая нескольких ешиботников-уклонистов, не прибывших по повестке на призывной пункт.

Как сообщает INN, сотрудники военной полиции прибыли на гражданском автомобиле, но сами они были в форме. Это вызвало некоторое напряжение в религиозном районе накануне наступления шаббата.

Сотрудники военной полиции стучали в дома, где проживают учащиеся ешив, проигнорировавшие несколько повесток о призыве. Одним из разыскиваемых был гурский хасид, который получил несколько повесток и так и не явился в призывной пункт.

По словам свидетелей, некоторые разыскиваемые сбежали, увидев сотрудников военной полиции, а других в это время не было дома. Тем не менее, сам факт рейда в религиозном районе демонстрирует ужесточение политики военной полиции против уклонистов из ультраортодоксальной общины.