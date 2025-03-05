Новый глава Генштаба распорядился перепроверить внутренние расследования о провалах 7 октября

Эяль Замир, вступивший 5 марта в должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа, сформировал комиссию для проверки результатов внутреннего расследования о провалах армии 7 октября. Об этом рассказал в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" журналист Итай Блюменталь.

По информации телеканала, группу, состоящую из бывших военных, возглавит генерал-майор запаса Сами Турджеман, в прошлом командующий Южным военным округом. Осуществлять проверку также будут бывший командующий военно-воздушными силами Амикам Норкин, бывший командующий ВМС Эли Шарвит.

Итай Блюменталь отметил, что группе поручено проверить действия высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа и представить "личные выводы".

Сайт "Исраэль а-Йом" пишет, что группа для проверки отчетов только будет сформирована. При этом отмечается, что офицеры запаса, которым будет поручена проверка, не имеют связи с политиками и политическими движениями и поэтому смогут дать объективную и непредвзятую оценку.