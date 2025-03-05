Эяль Замир вступил в должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа

В среду, 5 марта, комплексе "Кирия" в Тель-Авиве состоялась церемония вступления в должность нового начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Церемония проходила при ограниченном числе приглашенных. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац вручили Эялю Замиру погоны генерал-лейтенанта.

"Мы вернули себе власть над своей судьбой, это и есть суть независимости. Это не означает, что враги не могут нападать на нас. Пример мы видели 7 октября. Но сейчас мы можем ответить на войну войной", – сказал глава правительства.

"Мы тверды в своем решении и намерении реализовать все цели войны, которые были обозначены. Народ хочет полной победы, он получит полную победу", – добавил Нетаниягу.

Он обратился и к генерал-лейтенанту Герци А-Леви, завершающему свою каденцию на посту начальника генерального штаба. "Ваш вклад в безопасность государства неоценим. Многие операции, которые вы проводили и планировали, навека останутся тайными", – сказал он.

После завершения церемонии Эяль Замир отправится к Стене Плача, а затем встретится с президентом государства Ицхаком Герцогом. На 16:45 намечено первое заседание форума Генштаба под командованием Замира.

59-летний Эяль Замир стал 24-м начальником генерального штаба ЦАХАЛа. Ранее он занимал должность генерального директора министерства обороны.