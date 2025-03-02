СМИ: Эяль Замир намерен провести "основательную чистку" в командовании ЦАХАЛа

В ближайшую среду, 5 марта, Герци А-Леви покинет пост начальника Генштаба и его место займет Эяль Замир, занимавший до этого должность генерального директора министерства обороны.

По информации телеканала "Кешет-12", Эяль Замир считает недостаточным публикацию внутреннего расследования ЦАХАЛа о провалах 7 октября, и убежден, что для возвращения доверия общества к армии, необходимо отстранить от работы всех отвечавших за готовность армии в "черную субботу".

Корреспондент телеканала Ярон Авраам утверждает, что Замир начнет с "основательной чистки" рядов ЦАХАЛа и разведки. Кандидатами на отправку в отставку журналист называет: главу оперативного управления Генштаба Одеда Басюка, командующего военно-воздушными силами Израиля Томера Бара; командующего Службой тыла Рафи Мило; главу Управления разведки Генштаба Шломи Биндера.

Эяль Замир родился в Эйлате в 1966 году. В 1984 году был призван в танковые войска. Командовал седьмой танковой бригадой, занимал посты военного секретаря главы правительства, командующего Южным военным округом, заместителя начальника Генштаба.

Обладатель первой степени Тель-Авивского университета и второй степени по политологии Хайфского университета. Выпускник колледжа национальной безопасности ЦАХАЛа. Женат, отец троих детей. Старший сын и средняя дочь стали офицерами.

Замир – первый за несколько десятилетий представитель танковых войск, которому предстоит возглавить Генштаб. Предыдущим танкистом на этой должности был генерал-лейтенант Давид Элазар (Дадо), коммандовавший ЦАХАЛом в Войне Судного дня 1973 года.

Замир занимал должность заместителя начальника Генштаба до того, как на нее был назначен Герци А-Леви. Именно Замир и А-Леви боролись за должность следующего начальника Генштаба ЦАХАЛа. В итоге бывший министр обороны Бени Ганц назначил на эту должность А-Леви. Ранее Эяль Замир занимал должность военного секретаря главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу.