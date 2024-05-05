В поселке Ярка убит мужчина

В поселке Ярка, на севере Израиля, в ночь на 6 мая из огнестрельного оружия был убит 23-летний мужчина. Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования.

По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Согласно сообщениям в соцсетях, убит Итам Зиад Амун, житель Ярки. Его отец был убит полтора года назад.