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Израиль

В поселке Ярка убит мужчина

время публикации: 05 мая 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:34
В поселке Ярка убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В поселке Ярка, на севере Израиля, в ночь на 6 мая из огнестрельного оружия был убит 23-летний мужчина. Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования.

По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Согласно сообщениям в соцсетях, убит Итам Зиад Амун, житель Ярки. Его отец был убит полтора года назад.

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