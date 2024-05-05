В поселке Ярка убит мужчина
время публикации: 05 мая 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:34
В поселке Ярка, на севере Израиля, в ночь на 6 мая из огнестрельного оружия был убит 23-летний мужчина. Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования.
По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.
Согласно сообщениям в соцсетях, убит Итам Зиад Амун, житель Ярки. Его отец был убит полтора года назад.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2024