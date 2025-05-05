Антиправительственные демонстрации в Иерусалиме: Кнессет заблокирован, есть задержанные
время публикации: 05 мая 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 17:12
Несколько сотен человек устроили демонстрацию протеста в районе правительственного комплекса на улице Каплан в Иерусалиме: заблокированы подъезды к Кнессету и ряду ключевых министерств, расположенных неподалеку от парламента.
Демонстранты требуют немедленного заключения сделки с ХАМАСом и освобождения всех заложников, они выступают категорически против расширения военной операции в секторе Газы, утверждая, что она угрожает жизни удерживаемых террористами израильтян.
Участники акции протеста перегораживают улицу Каплан, в результате чего в районе возникли многокилометровые пробки. Возле здания Банка Израиля возникли столкновения демонстрантов с полицией, поступают сообщения о задержаниях участников акции.
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