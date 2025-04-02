В Иерусалиме проходит демонстрация за равное разделение бремени военной службы

Возле здания Кнессета в Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют от правительства принять закон, который бы гарантировал равное разделение бремени военной службы между представителями всех сегментов израильского общества.

В этой демонстрации принимают участие резервисты, родители солдат и призывников, курсанты, готовящиеся к призыву в армию, участники скаутского движения "А-Ноар а-Овед вэ а-Ломед", поселенческая молодежь, семьи похищенных и удерживаемых в Газе израильтян, депутаты Кнессета от коалиции и оппозиции.

Одним из организаторов мероприятия стало объединение резервистов "Братья по оружию".