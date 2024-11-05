Стрельба в Кафр-Кане: трое раненых, в том числе двое детей
время публикации: 05 ноября 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 16:13
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Кафр-Кане на севере страны. В результате инцидента 37-летний мужчина и 7-летний мальчик получили тяжелые ранения, еще один ребенок в возрасте 12 лет был ранен легко.
Пострадавшие были эвакуированы в медицинский центр "Пория".
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, устанавливаются личность подозреваемых и их мотивы.
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