x
05 ноября 2024
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2024
|
05 ноября 2024
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Кафр-Кане: трое раненых, в том числе двое детей

время публикации: 05 ноября 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 16:13

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Кафр-Кане на севере страны. В результате инцидента 37-летний мужчина и 7-летний мальчик получили тяжелые ранения, еще один ребенок в возрасте 12 лет был ранен легко.

Пострадавшие были эвакуированы в медицинский центр "Пория".

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, устанавливаются личность подозреваемых и их мотивы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2024

В Бака аль-Гарбии убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

Насилие в арабском секторе: тяжело ранен житель Джиср аз-Зарки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Стрельба в Рахате: трое тяжелораненых, включая 10-летнюю девочку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2024

Насилие в арабском секторе: в деревне Аррабе убит 21-летний местный житель