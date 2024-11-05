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Израиль

Мошенник из Рамат-Гана обманывал кредитные компании и снял с чужих кредиток 400 тысяч шекелей

время публикации: 05 ноября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 15:20

Сотрудники отдела полиции по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа арестовали 28-летнего жителя Рамат-Гана, который связывался с кредитными компаниями, выдавая себя за других людей, получал доступ к кредитным картам и использовал их.

Общий объем ущерба от действий мошенника составил 400 тысяч шекелей. По сообщению полиции, тайное расследование велось в течение последних нескольких месяцев после получения обращений от кредитных компаний.

Подозреваемый обращался в кредитные компании, выдавая себя за других людей, просил заменить контактный номер клиента на подставной номер, затем заказывал от имени этих людей виртуальные кредитные карты. На полученные таким образом кредитные карты он совершал покупки и снимал с них деньги без ведома жертв.

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