Родственники заложников разошлись во мнении по поводу увольнения Галанта

Среди родственников похищенных нет единого мнения по поводу увольнения министра обороны Йоава Галанта.

"Форум семей похищенных" заявил, что речь идет о возмутительном шаге. "Это продолжение попыток сорвать достижение сделки. Мы требуем от нового министра обороны четкого и ясного обязательства закончить войну и добиться всеобъемлющей сделки, в рамках которой домой будут возвращены все заложники".

В свою очередь, "форум "Тиква", также объединяющий семьи заложников, приветствовал смену министра обороны. "Этот шаг открывает возможность новой стратегии в вопросе освобождения заложников. Пришло время всеми силами продвигать предложение, озвученное Нетаниягу: освобождение похищенных за крупную сумму денег", - говорится в заявлении форума "Тиква".