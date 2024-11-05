Родственники заложников разошлись во мнении по поводу увольнения Галанта
время публикации: 05 ноября 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 21:47
Среди родственников похищенных нет единого мнения по поводу увольнения министра обороны Йоава Галанта.
"Форум семей похищенных" заявил, что речь идет о возмутительном шаге. "Это продолжение попыток сорвать достижение сделки. Мы требуем от нового министра обороны четкого и ясного обязательства закончить войну и добиться всеобъемлющей сделки, в рамках которой домой будут возвращены все заложники".
В свою очередь, "форум "Тиква", также объединяющий семьи заложников, приветствовал смену министра обороны. "Этот шаг открывает возможность новой стратегии в вопросе освобождения заложников. Пришло время всеми силами продвигать предложение, озвученное Нетаниягу: освобождение похищенных за крупную сумму денег", - говорится в заявлении форума "Тиква".
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