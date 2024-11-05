Внимание, розыск: пропал 16-летний Нахман Исраэль Харуш из Тверии

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розыске пропавшего. Пропал 16-летний Нахман Исраэль Харуш из Тверии. В последний раз его видели на улице Ар Мецада в Ашдоде в пятницу, 1 ноября, и с тех пор от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 180 см, стройного телосложения, был одет в белую рубашку и черные брюки. Часто бывает в Иерусалиме и совершает паломничество к могилам праведников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Тверии по телефону 04-6728444.