Погибший в результате столкновения автобуса и легковушки в Гуш-Эционе
время публикации: 05 сентября 2024 г., 22:24 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 22:24
На 367-й трассе в Гуш-Эционе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что подросток примерно 17 лет скончался на месте от полученных травм.
Еще один человек получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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