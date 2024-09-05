Погибший в результате столкновения автобуса и легковушки в Гуш-Эционе

На 367-й трассе в Гуш-Эционе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что подросток примерно 17 лет скончался на месте от полученных травм.

Еще один человек получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.