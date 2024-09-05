На 79-й трассе мотоциклист сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 05 сентября 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 21:10
На 79-й трассе, недалеко от деревни Рейне, мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 34 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу РАМБАМ.
Парамедики также оказали первую медицинскую помощь байкеру, который получил легкие травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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