На 79-й трассе мотоциклист сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

На 79-й трассе, недалеко от деревни Рейне, мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 34 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Парамедики также оказали первую медицинскую помощь байкеру, который получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.