x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 79-й трассе мотоциклист сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 05 сентября 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 21:10
На 79-й трассе мотоциклист сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На 79-й трассе, недалеко от деревни Рейне, мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 34 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Парамедики также оказали первую медицинскую помощь байкеру, который получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2024

ДТП возле аэропорта Бен-Гурион: молодой мотоциклист в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2024

Два ДТП в округе Лахиш, двое пострадавших в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2024

ДТП около развязки Роках: погиб мужчина, тяжело травмирована женщина