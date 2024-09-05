ХАМАС требует полного выхода Израиля из сектора Газы и обвиняет Нетаниягу в срыве переговоров

Представители террористической организации ХАМАС обвинили в четверг, 5 сентября, главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в попытке сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газы после заявления премьера Израиля о том, что группировка отвергла всё на переговорах.

"Мы пытаемся найти какое-то пространство для начала переговоров, но они отказываются это делать, они утверждают, что не о чем говорить", – заявил Нетаниягу накануне. Он также подчеркнул, что Израиль должен сохранить контроль над Филадельфийским коридором вдоль границы Египта и Газы, чтобы предотвратить контрабанду оружия ХАМАСу.

Представители ХАМАСа подчеркнули, что требуют полного вывода израильских войск из района Филадельфийского коридора и из всего сектора Газы, а неуступчивость Нетаниягу, по их словам, вызвана желанием Нетаниягу помешать заключению соглашения.

ХАМАС также утверждает, что никакие новые условия соглашения не нужны, поскольку несколько месяцев назад группировка уже согласилась на формат прекращения огня, предложенный президентом США Джо Байденом.