Биньямин Нетаниягу пришел на "шиву" Александра Лобанова, но вдова не впустила его

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в сопровождении главы штаба по возвращению заложников бригадного генерала Галя Хирша по предварительному согласованию приехал домой к семье Александра (Алекса) Лобанова, которая сидит траурную неделю ("шиву"), однако вдова убитого террористами заложника Михаль отказалась его впустить.

Как сообщает во вторник, 3 сентября, "Кипа", представители канцелярии главы правительства заранее договорились с родителями Алекса Лобанова, согласовав с ними время посещения премьера.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, Нетаниягу побеседовал с родителями Александра Лобанова по телефону и извинился перед ними: речь идет о первом за 11 месяцев войны "Железные мечи" извинении со стороны премьер-министра, которое привязывают к масштабному давлению общественности.

Канцелярия главы правительства опубликовала сообщение о том, что премьер провел беседу с родственниками убитого заложника, сообщив: "глава правительства извинился перед семьей за то, что Государство Израиль не сумело вернуть Александра и других пятерых похищенных живыми".

Нетаниягу подчеркнул, что он глубоко скорбит вместе с семьей Александра Лобанова, и просит прощения "за то, что мы не сумели вернуть Сашу живым". Ожидается, что он побеседует с близкими остальных пятерых погибших заложников в течение дня, однако две семьи сообщили, что они отказываются с ним разговаривать.

Александру Лобанову было 32 года, он жил со своей семьей в Ашкелоне. В "черную субботу" 7 октября он работал в баре на фестивале транс-музыки Nova возле Реим. Александр, как и многие другие участники и работники фестиваля, был захвачен в заложники, свыше трехсот человек были жестоко убиты. Александр Лобанов вместе с пятью другими заложниками был расстрелян террористами ХАМАСа в подземном туннеле в районе Рафиаха. У него осталась жена Михаль и двое детей, его маленький сын родился в апреле прошлого года, когда отец был в плену. Александр Лобанов никогда не видел сына.