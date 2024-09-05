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Израиль

ПВО ЦАХАЛа сбили две воздушные цели, выпущенные по Израилю из Ливана

время публикации: 05 сентября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 13:14
ПВО ЦАХАЛа сбили две воздушные цели, выпущенные по Израилю из Ливана
Yonatan Sindel/Flash90

Войска ПВО ЦАХАЛа сбили две подозрительные воздушные цели, направлявшиеся в сторону Израиля из Ливана. Цели не успели пересечь границу и были сбиты над ливанской территорией.

В связи с этим предупредительные сирены не были задействованы. В ходе инцидента никто не пострадал.

ЦАХАЛ нанес удар по целям "Хизбаллы" в районе деревни Кана на юге Ливана.

Израиль
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