ПВО ЦАХАЛа сбили две воздушные цели, выпущенные по Израилю из Ливана

Войска ПВО ЦАХАЛа сбили две подозрительные воздушные цели, направлявшиеся в сторону Израиля из Ливана. Цели не успели пересечь границу и были сбиты над ливанской территорией.

В связи с этим предупредительные сирены не были задействованы. В ходе инцидента никто не пострадал.

ЦАХАЛ нанес удар по целям "Хизбаллы" в районе деревни Кана на юге Ливана.