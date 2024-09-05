Родные Кармель Гат разрешили опубликовать видео с ней, снятое ХАМАСом

В качестве очередной акции "психологического террора" ХАМАС опубликовал видео, на котором запечатлены Кармель Гат и Алекс Лобанов, двое из шести заложников, убитых ХАМАСом на прошлой неделе.

Родные Кармель Гат разрешили израильским СМИ опубликовать отрывок из этого видео, продолжительностью полторы минуты, в котором она рассказывает об условиях содержания в плену, обращается к израильтянам с призывом продолжать демонстрации. "Не позволяйте двери переговоров захлопнуться!", – говорит она. Своим близким она обещает "быть сильной" ради них. Она также обращается к правительству с просьбой вернуть похищенных домой.

Источники в Иерусалиме сообщил журналистам два дня назад, что имя Кармель Гат было в списке тех, кого ХАМАС соглашался освободить на первом этапе обменной сделки с Израилем.

3 сентября ХАМАС опубликовал видео с Эден Иерушалми, входившую в шестерку заложников, убитых ХАМАСом на прошлой неделе.