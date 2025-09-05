Источники в ПА сообщают о нападении поселенцев на арабов на юге Иудеи

Палестинские источники заявляют о нападении израильских поселенцев на жителей деревни Халат ад-Дабаа, расположенной недалеко от Ятты, к югу от Хеврона.

Сведения о пострадавших противоречивы.

"Красный Полумесяц" передает: пострадали три человека – 84-летний мужчина, 64-летняя женщина и 13-летний подросток. Характер травм не указывается.

При этом палестинские СМИ со ссылкой на рассказы местных жителей пишут о более чем 20 пострадавших, среди которых есть пожилые люди и дети. Утверждается, что некоторые из них не только получили ушибы и переломы, но также ножевые ранения.

ЦАХАЛ и пограничная полиция пока не комментируют эти сообщения.

Информация уточняется.