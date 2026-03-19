Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 марта, температура значительно понизится, влажность повысится. Ожидаются дожди – сначала на севере и востоке, а затем в центре и в Негеве. На юге дымка. Устойчивый юго-западный ветер.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 18-23, в Беэр-Шеве – 14-21, на побережье Мертвого моря – 18-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-19, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 13-18.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 60-320 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В пятницу-среду – прохладно, дожди, временами с грозами.