Пресса

"Лобби Израиля". ФБР проверяет экс-главу Национального контртеррористического центра США Джо Кента

Война с Ираном
США
время публикации: 19 марта 2026 г., 05:34 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 06:13
СМИ: ФБР проверяет бывшего главу Национального контртеррористического центра США Джо Кента
AP Photo/Jenny Kane

Федеральное бюро расследований США ведет проверку в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра (NCTC) Джо Кента по подозрению в утечках секретной информации. Об этом сообщают Semafor и CBS News со ссылкой на несколько источников, непосредственно знакомых с ситуацией.

Судя по публикациям, расследование началось еще до того, как Кент на этой неделе подал в отставку на фоне разногласий с администрацией Дональда Трампа по поводу войны с Ираном.

Расследованием занимается уголовное подразделение ФБР. В самом бюро от комментариев отказались. Кент на запрос CBS News не ответил.

17 марта стало известно, что глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, публично объяснив свое решение несогласием с политикой Вашингтона на Ближнем Востоке. В соцсети X Кент заявил, что не готов поддерживать боевые действия против Ирана, который, по его мнению, не представлял собой прямой угрозы Соединенным Штатам. Свой уход он мотивировал тем, что решение о начале войны было принято под внешним влиянием со стороны Израиля и произраильских лоббистских структур в США. "Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", – написал Кент. Копия заявления на имя Дональда Трампа была приложена к его публикации.

Глава Национального контртеррористического центра США подал в отставку из-за войны с Ираном