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Израиль

Предъявлено обвинение шантажисту, провоцировавшему сексуальные чаты в Telegram

Расследование
Прокуратура
Соцсети
время публикации: 06 апреля 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 11:55
Предъявлено обвинение шантажисту, провоцировавшему сексуальные чаты в Telegram
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Беэр-Шеве обвинительное заключение против 24-летнего Ицхака Бен-Хемо из Беэр-Шевы, которого подозревают в шантаже мужчин, с которыми он общался в приложении Telegram.

Судя по тексту обвинения, Бен-Хемо связывался с пользователями приложения Telegram, выдавая себя за женщину или за 16-летнюю девушку, вел с ними чаты сексуального содержания, в ходе которых просил присылать ему интимные фотографии, в том числе снимки гениталий. После получения таких снимков Бен-Хемо начинал шантажировать этих людей, требуя от них денег и угрожая в противном случае передать имеющиеся у него кадры родственникам или в администрацию учебных заведений, где учились его жертвы, или в полицию ("за домогательства к несовершеннолетней"). Иногда он выдавал себя за родственника "пострадавшей" девушки, в других случаях – за администратора канала "Стена позора" в Telegram.

Ицхак Бен-Хемо обвиняется в вымогательстве путем угроз и получении выгод путем мошенничества.

Израиль
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