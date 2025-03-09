Педофильский скандал в сети: по приказу "незнакомки" отцы насиловали своих детей

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального района страны обвинительное заключение против 21-летнего Ури Альфи из Мазкерет-Батьи, который выдавал себя за женщину в социальных сетях и убеждал своих собеседников насиловать собственных детей на камеру.

По сообщению прокуратуры, обвиняемый обращался к десяткам мужчин, при помощи определенных программ он изменял свой голос и внешность в видеочатах, вел с мужчинами разговоры сексуального содержания и под разными предлогами вынуждал их совершать сексуализированное насилие над их маленькими детьми, демонстрируя свои действия ему по видео.

Прокуратура просит продлить содержание обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств, указывая, что свое извращенное отклонение Ури Альфи фактически превратил в профессию и бизнес, он одержимо и всеми силами действовал в сети, чтобы спровоцировать как можно больше сексуальных надругательств над детьми с целью удовлетворения собственных извращенных побуждений.

По данным обвинительного заключения, Альфи под видом привлекательной женщины беседовал с отцами маленьких детей в социальных сетях Catch Chat, Telegram, Snapchat, TikTok и Instagram, выводил их на разговоры сексуального содержания, делал им различные обещания, требуя совершать сексуализированное насилие в отношении своих детей. По просьбам "собеседницы" некоторые отцы совершали со своими детьми непристойные действия, снимали это на фото и видео и отправляли записи обвиняемому.

Ури Альфи также выполнял заказы других преступников, добывая вышеописанным способом педофильский контент и передавая его заказчикам за плату. Он использовал различные скачанные из сети программы, позволявшие ему редактировать и создавать аудиофайлы, которые звучали как записи женского голоса, или транслировать в видеочате сексуальное видео женщины, за которую он себя выдавал своим собеседникам.

На компьютере обвиняемого было найдено более 220 файлов с порнографическими материалами с участием детей. Ури Альфи вменяется множество преступлений, включая подстрекательство к содомии и развратным действиям в отношении несовершеннолетних членов семьи, попытку подстрекательства к изнасилованию несовершеннолетнего, использование тела несовершеннолетнего для создания порнографии, шантаж и многие другие преступления.