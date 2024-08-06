Беспорядки возле базы Тель а-Шомер, десятки "харедим" прорвались на территорию базы

В течение последних нескольких часов десятки участников демонстрации против призыва ультрарелигиозных юношей в армию неоднократно пытались прорваться на территорию военной базы Тель а-Шомер ("Бакум"). Им удалось прорваться до мемориала, расположенного возле ворот базы. Протестующие были выдворены сотрудниками полиции и бойцами МАГАВ.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальное заявление о том, что вторжение на территорию военной базы является серьезным уголовным преступлением. Призыв ультрарелигиозных юношей в армию является оперативной необходимостью, он проводится в соответствии с законом, и ЦАХАЛ полон решимости сделать все необходимое для успешной реализации призыва.

Отметим, что демонстрации протеста против призыва йешиботников проходят не только возле призывной базы "Бакум". В ходе акции протеста возле одной из военных баз в округе Шарон была задержана жительница Ган-Явне в возрасте 59 лет, которая напала на военнослужащую.

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