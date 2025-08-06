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Израиль

Машина съехала с откоса на шоссе 4404, молодая девушка в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 06 августа 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 21:20
Машина съехала с откоса на шоссе 4404, молодая девушка в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На шоссе 4404 возле Цафрии произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль съехал с дороги в канаву и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия медико оказали пострадавшей водительнице, девушке в возрасте около 20 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии с множественными тяжелыми травмами.

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