Машина съехала с откоса на шоссе 4404, молодая девушка в тяжелом состоянии
время публикации: 06 августа 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 21:20
На шоссе 4404 возле Цафрии произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль съехал с дороги в канаву и перевернулся.
Прибывшие на место происшествия медико оказали пострадавшей водительнице, девушке в возрасте около 20 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии с множественными тяжелыми травмами.
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