Машина съехала с откоса на шоссе 4404, молодая девушка в тяжелом состоянии

На шоссе 4404 возле Цафрии произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль съехал с дороги в канаву и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия медико оказали пострадавшей водительнице, девушке в возрасте около 20 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии с множественными тяжелыми травмами.