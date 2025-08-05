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Ближний Восток

Армия Ливана получила приказ подготовить план разоружения "Хизбаллы. "Хизбалла" против

время публикации: 05 августа 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 21:53
Армия Ливана получила приказ подготовить план разоружения "Хизбаллы. "Хизбалла" против
Lebanese Presidency press office via AP

Премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил, что правительство поручило ливанской армии подготовить план консолидации оружия под государственным контролем к концу года, что означает, что "Хизбалла" и другие вооруженные группировки будут обязаны разоружиться.

Ожидалось, что сегодняшнее заседание правительства Ливана будет посвящено решению о разоружении "Хизбаллы", как предлагает США. Однако Салам заявил, что этот вопрос отложен, и будет вновь обсуждаться на заседании кабинета министров в четверг.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем в ходе своего телевизионного обращения вновь подчеркнул, что группировка не готова согласиться "ни с каким графиком разоружения, предложенным для прикрытия израильской агрессии". Он призвал ливанское руководство "обсуждать стратегию безопасности Ливана, а не разоружение".

Наим Касем также подчеркнул, что "если Израиль начнет новую войну против Ливана, на него посыпятся ракеты".

Ближний Восток
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