В Кирьят-Яме в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На бульваре Роберта Сольда в Кирьят-Яме произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.