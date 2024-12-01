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Израиль

В Кирьят-Яме в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист

Полиция
Мада
ДТП
время публикации: 01 декабря 2024 г., 22:22 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 22:22
В Кирьят-Яме в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист
Yonatan Sindel/Flash90

На бульваре Роберта Сольда в Кирьят-Яме произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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