В Кирьят-Яме в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 01 декабря 2024 г., 22:22 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 22:22
На бульваре Роберта Сольда в Кирьят-Яме произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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