Казанский блогер Никита Кузнецов дошел пешком из столицы Татарстана до Иерусалима за 204 дня, сообщает Inkazan.

Блогер сообщил в своем Telegram-канале, что достиг цели и опубликовал свою фотографию на фоне знака "Добро пожаловать в Иерусалим".

Свой последний день путешествия он начал за 38 километров до Иерусалима. Суммарная протяженность маршрута составила 4 854 километра – это примерно по 23-24 километра за день.

Сам Кузнецов рассказал, что перед стартом последней части его марафона выбросил все лишнее из рюкзака, оставив только самое необходимое – немного воды и шоколад. По его словам, он не планировал ночевать рядом с Иерусалимом и "если бы пришлось идти всю ночь, то шел бы еще".

Мысль о походе появилась у Кузнецова спонтанно, на сборы ушло 4 дня. Для путешествия он купил все необходимое – палатку, надувной коврик, спальный мешок и базовые туристические принадлежности.

Единственная проблема была в прохождении государственных границ. Однако, по словам Кузнецова, он подготовился заранее – загранпаспорт у него уже был, также перед началом пути он посмотрел, какие документы нужно будет заполнять на границах.