Бывшая юрсоветница Шломит Барнеа-Фарго: Нетаниягу хотел меня уволить
время публикации: 06 декабря 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 09:21
Бывшая юридическая советница министерства главы правительства Шломит Барнеа-Фарго заявила, выступая впервые после ухода со своего поста, что годы политического давления на сотрудников контролирующих органов негативно сказались на функицонировании правительства.
Она заявила, что глава аппарата Нетаниягу сообщал ей о желании премьера уволить ее, однако она отказалась. "Я ответила, что работаю на государство, и именно оно меня нанимает. Я отклонила заманчивые предложения уйти", – сказала она.
Барнеа-Фарго обвинила правительство в систематическом вытеснении госслужащих, которые настаивали на профессиональных стандартах и сопротивлялись политическому давлению.