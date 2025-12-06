Бывшая юрсоветница Шломит Барнеа-Фарго: Нетаниягу хотел меня уволить

Бывшая юридическая советница министерства главы правительства Шломит Барнеа-Фарго заявила, выступая впервые после ухода со своего поста, что годы политического давления на сотрудников контролирующих органов негативно сказались на функицонировании правительства.

Она заявила, что глава аппарата Нетаниягу сообщал ей о желании премьера уволить ее, однако она отказалась. "Я ответила, что работаю на государство, и именно оно меня нанимает. Я отклонила заманчивые предложения уйти", – сказала она.

Барнеа-Фарго обвинила правительство в систематическом вытеснении госслужащих, которые настаивали на профессиональных стандартах и сопротивлялись политическому давлению.