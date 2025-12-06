Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 6 декабря, на большей части территории страны понижение температуры, облачно, возможен дождь, небольшая вероятность грозы, слабый ветер

В Иерусалиме – 14-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 16-25, на побережье Мертвого моря – 17-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 17-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-24, на Голанских высотах – 18-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 120-180 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В воскресенье-понедельник – малооблачно. Во вторник-четверг – резкое похолодание, дожди с грозами.