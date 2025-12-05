Внимание, розыск: пропала 13-летняя Одайя Гамлиэль из Хадеры
время публикации: 05 декабря 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 22:39
Полиция Израиля просит помощи общественности в розыске 13-летней Одайи Гамлиэль из Хадеры.
Последний раз ее видели 5 декабря, в 13:15, когда она выходила из дома. Возможно, она находится в районе Тель-Авива.
Описание внешности: рост 1.55, худощавая, брюнетка, смуглая. Была одета в пижаму.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 100 или 04-6327444.