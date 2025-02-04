Адвокат, находящаяся под судом за ввоз нелегалов, пыталась посетить террористов в тюрьме

Адвокат, пытавшаяся пройти в тюрьму "Мегиддо", чтобы навестить палестинских заключенных, была арестована на входе после того, как сотрудники тюрьмы проверили ее личное дело: выяснилось, что менее года назад против нее было вынесено обвинительное заключение за незаконную доставку в Израиль палестинских нелегалов.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в Службе тюрем были уверены, что они видели всё, но они ошиблись. Адвокат Палестинской администрации, обладающая израильским гражданством, пыталась навестить заключенных в тюрьме террористов, скрыв факт своей судимости за незаконный провоз нелегалов и их ввоз в Иерусалим.

Этот факт вскрылся, когда личность посетительницы "пробили" по компьютерной системе Службы тюрем. Оказалось, что в апреле 2024 года против нее были выдвинуты обвинения в незаконной перевозке нелегалов. Ей все еще не вынесено наказание, и пока неясно, будет она приговорена к реальному заключению в тюрьме или же отделается общественными работами.

Однако при тщательной проверке выяснилось, что ни на одном этапе судебного разбирательства обвиняемая не указала, что она является адвокатом от Палестинской администрации и представляет интересы заключенных по делам, связанным с безопасностью Израиля.

В Службе тюрем инциировали процесс запрета входа адвоката в пенитенциарные заведения Израиля. С начала войны "Железные мечи" Служба тюрем инициировала около 30 процедур по запрету доступа ряда адвокатов в тюрьмы из опасений передачи сообщений между заключенными террористами и связи этих террористов со своими сообщниками на воле.