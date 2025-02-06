Александру Завьялову предъявлено обвинение в убийстве Вики Школьник

Государственная прокуратура подала обвинение в окружной суд Беэр-Шевы против Александра Завьялова (60) из Ашкелона в связи с убийством 26-летней Вики Школьник.

Согласно обвинительному заключению, 22 декабря 2024 года днем ​​Завьялов и Школьник вместе пришли на пляж в Ашкелоне. Обвиняемый пытался куда-то тащить женщину против ее воли. Это увидели прохожие, они вызвали полицию. Но Вика сказала полицейским, что ничего не произошло, и сотрудники полиции ушли. После этого ​​Завьялов и Школьник подошли к обрыву около раздельного пляжа для религиозных. Там Завьялов нанес тяжелым камнем несколько ударов по голове женщины и по другим частям тела, травмы оказались смертельными. После убийства обвиняемый скрылся с места преступления, переоделся и направился в аэропорт "Бен-Гурион" с целью покинуть страну, но был задержан.

Александр Завьялов, отрицающий свою причастность к убийству Вики Школьник, ранее был судим за убийство.

Тело Вики Школьник было обнаружено на городском пляже в Ашкелоне 23 декабря 2024 года. На теле женщины были следы насильственной смерти, ее били по лицу до такой степени, что некоторые кости оказались переломаны. У Вики осталась маленькая дочь, которая живет с матерью погибшей.