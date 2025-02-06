x
06 февраля 2025
|
последняя новость: 20:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2025
|
06 февраля 2025
|
последняя новость: 20:27
06 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Буря вынесла на берег двух погибших дельфинов и раненую морскую черепаху

Средиземное море
Животные
время публикации: 06 февраля 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 19:35
Буря вынесла на берег двух погибших дельфинов и раненую морскую черепаху
Доктор Авиад Шейнин, Управление природы и парков

За последние сутки на побережья в Израиле выбросило тела двух погибших дельфинов – дельфин на продвинутой стадии разложения был обнаружен на пляже Фришман в Тель-Авиве, и еще одного молодого дельфина нашли на северном пляже в Ашкелоне. В обоих случаях речь идет о представителях вида афалина – самого распространенного вида, обитающего в Средиземном море и часто наблюдаемого в Израиле.

Состояние первого дельфина не позволяло точно установить причину его смерти, а на теле дельфина, найденного в Ашкелоне, были видны травмы, нанесенные, по всей видимости, рыбацкой сетью. После вскрытия причины гибели дельфина будут установлены точнее.

По словам доктора Майи Элсер из организации "Дельфис", занимающейся изучением и защитой морских млекопитающих, 257 из 443 выброшенных морем дельфинов с 1994 года по настоящее время принадлежали к виду афалина. По меньшей мере, 65 из них погибли в результате попадания в рыбацкие сети.

Кроме того, в Ашкелоне на пляже была обнаружена раненая черепаха логгерхед: местный рыбак сообщил о своей находке по телефону *3639 Управления природы и парков. Инспекторы подобрали черепаху, которая получила травму головы, и передали ее в Центр спасения морских черепах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 24 января 2025

На побережье Израиля выбросился полосатый дельфин, спасти его не удалось
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 января 2025

Экологическая катастрофа в Керченском заливе: погибли около 70 дельфинов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2024

У берегов Японии на купающихся нападает сексуально озабоченный дельфин