Подтверждена личность террориста, совершившего нападение на военную базу в восточной Самарии

В четверг, 6 февраля, спецслужбы Израиля подтвердили, что теракт на военной базе около деревни Тайясир, в восточной Самарии, совершил 23-летний Мухаммад Дарагмэ. Он убил двух военнослужащих-резервистов и ранил еще восемь. Террорист был ликвидирован.

Источники в ПА еще вчера назвали имя этого боевика. Мухаммад Дарагмэ из Тубаса был братом Ахмада Дарагмэ – одного из командиров боевиков "Батальона Тубаса" ("Исламский джихад"), который был ликвидирован ЦАХАЛом в феврале 2024 года. Многие представители клана Дарагмэ являются боевиками этой группировки, Ахмад был не единственным родственником Мухаммада, убитым израильскими военными за последние полтора года.

Как отмечалось в публикациях арабских СМИ, Мухаммад Дарагмэ, который сам был боевиком "Батальона Тубаса", прошел серьезную военную и диверсионную подготовку.

4 февраля 2025 года в результате террористической атаки на военной базе около деревни Тайясир (восточная Самария) погибли старшина резерва Офер Юнг, 39 лет, из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим", и старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман, 43 года, из Эйн а-Нацива, из 8211-го батальона бригады "Эфраим". Были тяжело ранены двое бойцов-резервистов из 8211-го батальона, есть шестеро получили легкие ранения.

Утром 4 февраля ЦАХАЛ сообщил о перестрелке в районе деревни Тайясир, северо-восточней Тубаса, восточная Самария. Вскоре служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила, что ранены восемь израильтян. Состояние двоих раненых оценивается как критическое. В район прибыли дополнительные силы ЦАХАЛа. Позже ЦАХАЛ подтвердил: террорист обстрелял военнослужащих на посту около деревни Тайясир, ранив многих из них, в ходе перестрелки он был ликвидирован.

По данным "Галей ЦАХАЛ", террористу удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях. Это комплекс с наблюдательной вышкой, постом охраны и несколькими зданиями, где находились военнослужащие. Об этом сообщает военный корреспондент Дорон Кадош. Перестрелка велась внутри комплекса до тех пор, пока террорист не был уничтожен. Над зоной боевых действий в воздухе находился БПЛА Hermes-450 ("Зик"), но командование приняло решение не применять его для уничтожения террориста с воздуха – по оперативным соображениям, был риск нанести ущерб бойцам ЦАХАЛа.

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош 5 февраля опубликовал сообщение, в котором отметил, что офицеры и бойцы, служившие на базе около деревни Тайясир в восточной Самарии, предупреждали командование о проблемах с обеспечением безопасности, однако реакции или каких-либо реальных действий не последовало. Судя по этой публикации, с наблюдательной вышки, стоящей на границе периметра базы, не было прямого обзора всей прилегающей местности, что позволяло незаметно подобраться от соседних арабских деревень к КПП на входе базы. Заметить нарушителя можно было только совсем вблизи от КПП. Причем окна на башне были слишком толстыми для того, чтобы вести нормальное наблюдение. Отмечается также, что база хорошо просматривается со стороны этих деревень, что позволяет собирать данные, в том числе о порядке патрулирования, о наличии охраны и других действиях военных. Данный военный комплекс изолирован от других сил ЦАХАЛа в районе. Ближайшая база в 45 минутах езды от этого комплекса. По словам бойцов, которые служат на этой базе, ими отрабатывался сценарий отражения попытки проникновения террористов, пока основные силы находятся на патрулировании. При этом всем было понятно, что рано или поздно такое нападение произойдет.

По факту нападения на военную базу в восточной Самарии ведется расследование. ЦАХАЛ не комментирует эту публикацию Дорона Кадоша.