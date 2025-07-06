Во время разгона акции протеста на въезде в Иерусалим ранена полицейская

Возле Струнного моста на въезде в Иерусалим состоялась акция протеста против применения оружия военными против гражданских лиц и задержания евреев в Иудее и Самарии.

Полиция сообщает, что акция протеста очень быстро переросла в беспорядки. Демонстранты, среди которых были несовершеннолетние, легли на проезжей части, препятствуя движению транспорта, и подвергая опасности свои жизни и жизни водителей.

Кроме того, демонстранты бросали камни в полицейских. Одна из сотрудниц полиции получила легкие ранения.

Полиция сообщает о задержании двух участников беспорядков.