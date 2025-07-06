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Израиль

Во время разгона акции протеста на въезде в Иерусалим ранена полицейская

Полиция
Иерусалим
Иудея и Самария
время публикации: 06 июля 2025 г., 23:07 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 23:25
В ходе разгона акции протеста на въезде в Иерусалим ранена полицейская
Пресс-служба полиции Израиля

Возле Струнного моста на въезде в Иерусалим состоялась акция протеста против применения оружия военными против гражданских лиц и задержания евреев в Иудее и Самарии.

Полиция сообщает, что акция протеста очень быстро переросла в беспорядки. Демонстранты, среди которых были несовершеннолетние, легли на проезжей части, препятствуя движению транспорта, и подвергая опасности свои жизни и жизни водителей.

Кроме того, демонстранты бросали камни в полицейских. Одна из сотрудниц полиции получила легкие ранения.

Полиция сообщает о задержании двух участников беспорядков.

Израиль
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