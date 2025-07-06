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Израиль

По делу "шерифа Бней-Брака" арестованы еще трое подозреваемых

Сексуальное насилие
Полиция
Расследование
время публикации: 06 июля 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 15:54

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, все они жители Бней-Брака в возрасте около 20 лет, по подозрениям в причастности к делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, по которому ранее был арестован глава организации "А-Шомрим" Хаим Рутер из Бней-Брака.

В полиции сообщают, что расследование поданных против Рутера жалоб продолжается. В понедельник трое дополнительных задержанных будут доставлены в мировой суд для продления срока их содержания под стражей.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что на текущий момент поступило 8 жалоб против Хаима Рутера, руководителя ультрарелигиозной организации "А-Шомрим", выполняющей функции гражданского патрулирования в Бней-Браке и работающей в тесном сотрудничестве с полицией.

Податели жалоб обвиняют его в насилии в отношении несовершеннолетних и женщин, причем отмечается, что преступления совершаются, по меньшей мере, 10 лет.

Израиль
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