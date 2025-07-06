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Израиль

Религиозные партии не будут голосовать с коалицией, пока не увидят проект закона о призыве

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
Кнессет
время публикации: 06 июля 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 15:45
Религиозные партии не будут голосовать с коалицией, пока не увидят проект закона о призыве
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты от фракций ШАС и "Яадут а-Тора" не будут участвовать в пленарных заседаниях Кнессета и не будут голосовать с коалицией, пока им не представят текст нового закона о призыве.

Напомним, председатель парламентской комиссии по внешним делам и безопасности Юлий Эдельштейн должен представить исправленный текст законопроекта в ближайшие дни – обсуждение было заморожено из-за войны с Ираном.

Как сообщает новостная служба КАН, законопроект будет включать призыв более 4800 ультраортодоксальных призывников в первый год своего действия.

Эдельштейн также требовал введения различных санкций против уклонистов: речь идет, в частности, лишения налоговых льгот и скидок, запрет на участие в лотерее субсидированного жилья, отмена субсидий на детские сады и высшее образование.

Ранее ультрарелигиозные партии прекратили участвовать в голосованиях по частным законопроектам членов коалиции, теперь они расширяют свой протест.

Израиль
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