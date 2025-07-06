ШАС и "Яадут а-Тора" после встречи с Эдельштейном заявили, что коалиционный кризис не разрешен

Глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн представил представителям ШАС и "Дегель а-Тора" принципы закона о призыве, который он намерен вынести на голосование своей комиссии.

По сообщениям ультраортодоксальных СМИ, представленный документ не удовлетворил харедим. В ШАС и "Яадут а-Тора" заявляют, что коалиционный кризис остается в силе. Коалиционные партнеры премьер-министра требуют утвердить законопроект до окончания летней сессии парламента, которая завершится 27 июля.

Новостная служба "Кан Бет" передает, что на том, чтобы встреча Эдельштейна с представителями ультраортодоксальных партий состоялась сегодня, настоял перед отлетом в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу. При этом Эдельштейн утверждал, что для доработки законопроекта ему требуется еще два дня.